Пройдіть простий тест і дізнайтеся, що заважає вам розбагатіти

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам першою

Як би багато і тяжко ви не працювали, а все одно не можете розбагатіти? Можливо, причина захована десь у вашій підсвідомості. Пройдіть цей короткий психологічний тест та дізнайтеся відповідь.

Заплющте очі, розслабтеся і ні про що не думайте. Після подивіться на картинку з гаманцями нижче і виберіть те портмоне, яке подобається вам більше, ніж інші. Можливо, результати цього тесту допоможуть змінити ваш фінансовий потік.

Подивіться на ці 4 гаманці та виберіть той, який сподобався вам більше за інших

Результати тесту:

Гаманець №1

Енергія грошей та негативні емоції, які вам доводиться часто відчувати, поняття несумісні. Своїми негативними емоціями, лише думками про брак грошей, ви віддаляєтеся від грошового потоку та енергетики грошей. З грошима потрібно навчитися дружити, вміти їх рахувати та перераховувати, а ще правильно розподіляти на необхідні потреби.

Гаманець №2

Ви – фінансовий професіонал, який вміє чітко стежити за своїми витратами, контролювати прихід та витрату, відповідально керуючи своїм бюджетом. Але це часом робить вас розважливою людиною, блокуючи тим самим усю радість від володіння певною сумою накопичених коштів. Вам варто навчитися ще й радіти та знаходити час на те, щоб користуватися своїми фінансовими благами. І тоді можна сміливо розраховувати на небувалий матеріальний успіх вашої родини.

Гаманець №3

Єдине, що напружує вас у фінансовому плані, то це те, що гроші потрібно постійно заробляти. Ви легко прощаєтеся з грошима, тому що не звикли планувати, розподіляти та постійно перераховувати їх. Таке ставлення може негативно вплинути на грошову енергетику у вашому житті, і навряд чи вам вдасться при цьому збільшити її.

Гаманець №4

У вас просто ідеальне ставлення до грошей. У вас все гармонійно: ви навчилися радіти кожній заробленій копійці, але й не впадаєте в істерику, коли гроші закінчуються. Ви цінуєте те, що маєте, але без дози фанатизму. Тому можна сказати, що у вашому житті переважає позитивна енергія грошей.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.