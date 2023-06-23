Пройдите простой тест и узнайте, что мешает вам разбогатеть
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Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой
Как бы много и тяжело вы не работали, а все равно не можете разбогатеть? Возможно причина спрятана где-то в вашем подсознании. Пройдите этот короткий психологический тест и узнайте ответ.
Закройте глаза, расслабьтесь и ни о чем не думайте. После посмотрите на картинку с кошельками ниже и выберите то портмоне, которое нравится вас больше, чем остальные. Возможно результаты этого теста помогут изменить ваш финансовый поток.
Посмотрите на эти 4 кошелька и выберите тот, который понравился вам больше других
Результаты теста:
- Кошелек №1
Энергия денег и негативные эмоции, которые вам доводится зачастую испытывать, понятия несовместимые. Своими негативными эмоциями, одними только мыслями о нехватке денег, вы отдаляетесь от денежного потока и энергетики денег. С деньгами нужно научиться дружить, уметь их считать и пересчитывать, а ещё правильно распределять на необходимые нужды.
- Кошелек №2
Вы – денежный профессионал, который умеет четко следить за своими тратами, контролировать приход и расход, ответственно управляя своим бюджетом. Но это временами делает вас расчетливым человеком, блокируя тем самым всю ту радость от обладания определённой суммой накопленных средств. Вам стоит научиться ещё и радоваться и находить время на то, чтобы пользоваться своими финансовыми благами. И тогда можно смело рассчитывать на небывалый материальный успех вашей семьи.
- Кошелек №3
Единственное, что напрягает вас в финансовом плане, так это то, что деньги нужно постоянно зарабатывать. Вы легко прощаетесь с деньгами, потому что не привыкли планировать, распределять и постоянно пересчитывать их. Такое отношение может негативно сказаться на денежной энергетике в вашей жизни, и вряд ли вам удастся при этом увеличить ее.
- Кошелек №4
У вас просто идеальное отношение к деньгам. У вас все гармонично: вы научились радоваться каждой заработанной копейке, но и не впадаете в истерику, когда деньги заканчиваются. Вы цените то, что имеете, но без дозы фанатизма. Поэтому можно сказать, что в вашей жизни преобладает положительная энергия денег.
Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.