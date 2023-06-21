Ревнуватимуть до кожного стовпа: ці чоловіки — жахливі власники

Другій половинці цих чоловіків дуже не пощастило

Поки одні чоловіки задарматимуть своїх коханих подарунками та компліментами, інші "виноситимуть мозок" своїм жінкам з приводу і без. Щобільше, якщо вашого супутника звуть одним із цих імен — готуйтеся до ревнощів без причин, скандалів та контролю.

Іменологи зазначають, що подібними власними якостями мають чоловіки з іменами Віталій та Борис. Вони вважають своїх жінок практично своєю річчю, пише apostrophe.

Віталій

Чоловіки, яких назвали ім’ям Віталій, дуже невпевнені у власних силах. І саме це впливає на те, що вони стають жахливими власниками. Їм завжди здається, що їм приділяють мало уваги та кохання. Всі ці комплекси призводять до скандалів із приводу і без, а також контролю другої половинки.

Борис

Власники імені Борис неймовірно ревниві та запальні чоловіки. Їхнім коханим доведеться нелегко, адже Бориси можуть закотити скандал із будь-якого приводу. Плюс постійні підозри у невірності. Не виключено, що вони шпигуватимуть за своїми жінками та перевірятимуть соцмережі та дзвінки.

Раніше ми розповідали, як "розгадати" чоловіка за першою літерою його імені. Та чи інша буква на початку імені дуже багато значить тому знаючи тільки ім’я об’єкта, що цікавить вас, ви можете дізнатися багато його "секрети".

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю.