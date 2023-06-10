Від цих чоловіків варто триматися якнайдалі: найагресивніші і найжорстокіші носять ці імена

Ця трійка схильна ставити гроші і успіх вище від почуттів навіть близьких людей

Все в нашому світі ділиться як мінімум на дві половини: добро і зло, веселощі та смуток, стриманість та агресія. Ми вже писали про те, як звуть найспокійніших і терплячих чоловіків, а тепер хочемо попередити, які імена носять найжорстокіші.

Іменологи зазначають, що таких агресорів є щонайменше троє. Ці імена наділяють своїх власників особливою жорстокістю, яку вони не проти проявити навіть на найближчих.

Андрій

Перше місце в рейтингу найжорстокіших чоловічих імен, до чого причин чомусь так кілька. Коротко кажучи, Андрії дуже дволичні натури, і часто вони використовують свою таку натуру в ім’я зла. Особливо жорстокі вони до жінок. Відмінні брехуни та маніпулятори, та ще й зрадники.

Олексій

Олексій – друге місце у списку жорстокості. З "здобутків" — нестерпний контролюють, маніпуляція та обмани. Можна точно сказати, що Олексії – це справжні аб’юзери. У відносинах вони прагнуть тотального контролю, і ненавидять коли їм брешуть, хоч самі це роблять із задоволенням. Також, швидше за все, своїй дамі вони змінюватимуть.

Лев

І на третьому місці розмістились Леви. Ці чоловіки можуть бути одночасно і найпрекраснішими, і найжахливішими. Власники цього імені дуже залежать від чужої думки, їм важливо справити належне враження. Навіть якщо їм доведеться йти головами, принижувати чи підставляти інших, щоб бути в центрі уваги — вони підуть на це.

Раніше ми розповідали, як "розгадати" чоловіка за першою літерою його імені. Та чи інша літера на початку імені дуже багато значить тому знаючи тільки ім’я об’єкта, що цікавить вас, ви можете дізнатися багато його "секрети".

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю.