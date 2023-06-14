Завалять подарунками з ніг до голови: найщедріші чоловіки носять ці імена

Ці чоловіки дуже люблять балувати своїх супутниць.

Є чоловіки, які готові кинути до ніг коханої всі квіти та подарунки світу, а є й ті, що шкодують грошей навіть на невеликий презент у свято. На жаль, але такі холодні та байдужі існують. Однак сьогодні говоримо про хороше — про добрих і щедрих чоловіків.

Іменологи зазначають, що таких "ідеальних" чоловіків звати Олександрами та Михайлами. Якщо ваш супутник має одне з цих імен, подарунки та квіти без приводу вам забезпечені.

Олександр

Олександр – це надійна опора для своєї коханої. Це той випадок, коли дівчина буде як за стіною та ще й на пуховому матраці. Саші завжди готові підставити своє плече та подати руку допомоги. Причому це стосується як моральної підтримки, так і фізичної та навіть матеріальної. Олександри дуже уважні та люблять радувати своїх супутниць романтичними сюрпризами.

Михайло

Михайли дуже цілеспрямовані, добродушні та щедрі чоловіки, що не може не приваблювати до них дівчат. Щобільше, вони уважні, чуйні і їм не треба сто разів нагадувати щось. Михайли наділені "суперздібністю" інтуїтивно передбачати бажання своєї коханої. Власники цього імені завжди готові подарувати своїй супутниці не лише щось матеріальне, а й свій час.

Раніше ми розповідали, як "розгадати" чоловіка за першою літерою його імені. Та чи інша літера на початку імені дуже багато значить тому знаючи тільки ім’я об’єкта, що цікавить вас, ви можете дізнатися багато його "секрети".

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю.