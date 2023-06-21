Будут ревновать к каждому столбу: эти мужчины - ужасные собственники

Второй половинке этих мужчин очень не повезло

Пока одни мужчины будут задаривать своих возлюбленных подарками и комплиментами, другие будут "выносить мозг" свои женщинам по поводу и без. Более того, если вашего спутника зовут одним из этих имен — готовьтесь к ревности без причины, скандалам и контролю.

Именологи отмечают, что подобными собственническими качествами обладают мужчины с именами Виталий и Борис. Они считают своих дам практически своей вещью, пишет apostrophe.

Виталий

Мужчины, которых назвали именем Виталий — очень неуверенные в собственных силах. И именно это влияет на то, что они становятся ужасными собственниками. Им всегда кажется, что им уделяют мало внимания и любви. Все эти комплексы приводят к скандалам по поводу и без, а также к контролю второй половинки.

Борис

Обладатели имени Борис невероятно ревнивые и вспыльчивые мужчины. Их возлюбленным придется нелегко, ведь Борисы могут закатить скандал по любому поводу. Плюс постоянные подозрения в неверности. Не исключено, что они будут шпионить за своими женщинами и будут проверять соцсети и звонки.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Та или иная буква в начале имени очень много значит поэтому зная только имя интересующего вас объекта, вы можете узнать многие его "секреты".

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.