Завдаватимуть удари без причини: як звати найжорстокіших і найагресивніших жінок

Ці пані дуже не люблять, коли їм перечать.

Не всі дівчатка "білі та пухнасті", є й такі, у яких з часом виростають ріжки, як у чортиків, і вони стають дуже злими та жорстокими. І найчастіше такі жінки носять певні імена.

Іменологи зазначають, що найжорстокішими жінками є власниці імен Єлизавета та Катерина. Ці дівчата ще ті маніпулятори та егоїстки, пише apostrophe.

Єлизавета

Жінки з цими іменами дуже люблять носити маски, через що дізнатися які вони насправді не можна. Лізи — ще ті пліткарки, які люблять пообговорювати інших за спиною. Дочекатися докорів совісті від них за їх висловлювання практично неможливо. Ці дівчата чудові брехуни та маніпулятори, схильні йти по головах заради своїх цілей. Зради коханим їм також не завада.

Катерина

Попри безліч позитивних якостей, Катерини легко наносять глибокі рани своєму оточенню з особливою жорстокістю і критичністю. Свою таку поведінку вони прикривають чесністю. Люблять вказувати іншим на їхні помилки та вади. Щобільше, вони ретельно їх вишукують, щоб уколоти болючіше.

Раніше ми розповідали, які імена носять зовсім нещирі жінки. Довіряти їм не варто, бо таких лицемірок ще світ не бачив.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!