Будут наносить удары без причины: как зовут самых жестоких и агрессивных женщин

Эти дамы очень не любят, когда им перечат.

Не все девочки "белые и пушистые", есть и такие, у которых со временем вырастают рожки, как у чертиков, и они становятся очень злыми и жестокими. И чаще всего такие дамы носят определенные имена.

Именологи отмечают, что самыми жестокими женщинами являются владелицы имен Елизавета и Екатерина. Эти девушки еще те манипуляторы и эгоистки, пишет apostrophe.

Елизавета

Дамы с этими именами очен любят носить маски, из-за чего узнать какие они на самом деле нельзя. Лизы — еще те сплетницы, любят пообсуждать других за спиной. Дождаться угрызений совести от них за их высказывания — практически невозможно. Эти девушки отличные лгуньи и манипуляторы, склонные идти по головам ради своих целей. Измены любимым им также не помеха.

Екатерина

Несмотря на множество положительных качеств, Екатерины с легкостью наносят глубокие раны своему окружению с особой жестокостью и критичностью. Свое такое поведение они прикрывают честностью. Любят указывать другим на их ошибки и изъяны. Более того, они тщательно их выискивают, чтобы уколоть побольнее.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят совершенно неискренние женщины. Доверять им не стоит, потому что таких лицемерок еще мир не видел.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!