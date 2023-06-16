Астролог назвала переломний рік у війні рф та України: "Вибору немає"

Астроексперт зазначає, що світ чекає багато горя

Здавалося б, останні два роки (2022 та 2023) для українців, та й усього світу — найскладніші, причому поточний рік у розпалі. Однак відомий астролог і таролог Анна Єфремова попереджає, що незабаром світ чекає на нове горе.

Як пише "Главред", переломним роком для України у війні з росією, та й для всього світу, Єфремова називає не 2023 рік, як багато її колег, а 2025 рік. На жаль, відбуватиметься нове масштабне горе.

"Вкрай переломним буде 2025 рік, як у війні між Україною та росією, так і у світі, і в новій тенденції перелому світу. 2025 рік принесе багато бід світу і у нас з вами вибору немає", — каже астролог.

Також Єфремова поділилася прогнозом для України на 2023 рік. Астролог зауважила, що буде кілька важливих періодів для нашої країни, проте вони не зовсім приємні.

"Перший: з 30 червня по 17 серпня. Другий: з 16 листопада по 28 грудня. У цей період часу принесуть рухи народним масам та екологічні природні катаклізми. Рух народних мас — це, швидше за все, буде міграція, евакуаційні переміщення" — додала таролог.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що астрологи спрогнозували успіх українському контрнаступу. Суханови попередили, що на країну-агресор чекає несприятливий астрологічний період.

*Нагадуємо, астрологія не є наукою. До озвучених астрологами, екстрасенсами та тарологами прогнозів підходьте критично.