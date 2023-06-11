Важливі зміни і для України, і для росії: астрологи назвали поворотні для війни дати в червні

За словами астрологів, контрнаступ українських сил буде успішним

У червні рух небесних тіл може помітно вплинути на перебіг російсько-української війни, про що свідчить прогноз ведичних астрологів Олексія та Анни Суханових. До слова, у травні вони попереджали про можливі водні катастрофи в Україні.

Як пишуть Суханови на своїй сторінці в Instagram, червень — дуже важливий місяць. Насамперед тому, що відбувається багато важливих внутрішніх астрологічних змін, як у натальній карті України, так і в натальній карті росії.

Так, протягом червня у річній карті України змінюються астрологічні підперіоди — з позитивного (19 квітня 2023 — 07 червня 2023) на напружений, але продуктивний (07 червня 2023 — 27 липня 2023). У прогнозі наголошується, що до контрнаступу з енергетичного боку вже все готове. Астрологи заявляють, що цей наступ багато в чому буде успішним. Більше того, тенденція з отриманням різної військової техніки Україною у червні, за їхніми словами, продовжиться.

Щодо країни-агресора, то в росії, за даними астропрогнозу, змінюється річна карта з 12 червня 2023 року. Як мінімум до вересня йдуть несприятливі астрологічні періоди, заявляють Суханови.

Крім того, астрологи закликали до обережності жителів міст та сіл, що знаходяться на березі річок, морів, поблизу водних конструкцій. За їхніми словами, такі населені пункти залишаються цього місяця у зоні ризику.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таролог назвала два сценарії розвитку російсько-української війни. За прогнозами Яни Тимощук, українці в будь-якому випадку святкуватимуть перемогу над росією.

*Нагадуємо, астрологія не є наукою. До озвучених астрологами, екстрасенсами та тарологами прогнозів підходьте критично.