У Дніпрі намагалися підірвати прокурора разом з авто: що відомо (фото)

Чоловік дивом встиг залишити салон

У п'ятницю, 6 червня, у Дніпрі вибухнув автомобіль прокурора Західної окружної прокуратури міста Дніпро Юрія Коваля, який встиг вискочити з машини. В результаті Коваль отримав опіки та поранення.

Про це повідомив журналіст Станислав Речинський у Facebook. Інцидент стався близько 16:50 на вулиці Патона, 8/1.

Коваль перебував за кермом Toyota Camry з номерним знаком АЕ3151КС, коли в передній частині автомобіля зліва стався вибух. В цей момент постраждалий встиг залишити салон машини.

"Внаслідок вибуху Коваль Ю.Ю. отримав тілесні ушкодження у вигляді опіків, різаних поранень рук та ніг. Автомобіль Toyota Camry вогнем знищено", – йдеться у публікації.

На відстані 15 м від місця події було виявлено мобільний телефон з павербанком, який міг використовуватися для фіксації обставин вибуху та передачі матеріалів на відстань. Знахідка може стати доказом вчинення терористичного акту.

"На місце події прибули спеціалісти-вибухотехніки, СОГ (слідчо-оперативна група – ред.) у повному складі. За наслідками огляду місця події буде можливим визначатися із попередньою правовою кваліфікацією діяння", – пише Речинський.

Telegram-канал "Дніпро Оперативний" опитав людей, що перебували поблизу під час інциденту. Містяни розповіли, що близько 16:45 почули вибух під час повітряної тривоги. Через це вони вирішили, що росіяни атакували місто дронами або ракетами. Однак зʼясувалося, що вибухнув автомобіль на вул. Робоча.

Також канал опублікував фото авто до вибуху та після. Судячи з зображень, вибух був у моторному відсіку: передні крила машини відкинуло не менш ніж на 10 метрів.

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