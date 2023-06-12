Літо принесе "царю" путіну не одну катастрофу: відомий астролог обнадіяв прогнозом на червень-серпень 2023 року

За прогнозом Росса, наприкінці літа Крим буде звільнено

Українці багато чого чекають від літа 2023 року від бійців із ЗСУ, і, як зазначають багато астрологи та тарологи, хороших новин буде багато. Такої думки і відомий астролог Влад Росс.

В інтерв’ю "Главреду" астроексперт зазначив, що літо цього року буде насичене подіями, приємними для України, і не зовсім для країни-окупанта. На нас чекає багато новин про російських горе-вояків, долю Криму, а також про успіхи української армії.

Варто зазначити, що невдачі для окупантів розпочнуться вже з 12 червня. За словами Росса, друга та третя декади червня – дуже небезпечний період для росіян. Становище планет остаточно запевнить увесь світ у програші путіна у цій війні.

"12-14 червня дуже велика загроза руйнування Кримського мосту. Також в цей час будуть завдаватися ударів по військових об’єктах у Криму. Наші розіб’ють усі склади боєприпасів противника. Це буде щось із чимось!", — зазначає астроексперт.

Також астролог додав, що літо 2023 року принесе російському диктатору путіну багато сюрпризів, але не зовсім приємних. І особливо трагічним для Росії буде серпень.

"Серпень, особливо 9-24 числа, буде дуже загрозливим. У цей час усі зрозуміють, що путін програв війну остаточно і безповоротно... Для Росії серпень буде катастрофічним... Загалом, путін остаточно обісреться в серпні-вересні 2023 року", — зазначив Росс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таролог назвала два сценарії розвитку російсько-української війни. За прогнозами Яни Тимощук, українці в будь-якому випадку святкуватимуть перемогу над росією.

*Нагадуємо, астрологія не є наукою. До озвучених астрологами, екстрасенсами та тарологами прогнозів підходьте критично.