Відомий астролог розповів, яка подія вб’є путіна: "Смерть Кощія в його скриньці"

Прогноз астролога досить обнадійливий

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів як події у Білгороді вплинуть на війну в Україні, вирішив зазирнути у майбутнє та дізнатися, коли ж закінчиться ера путінізму. І його прогноз досить оптимістичний.

В інтерв’ю "Главреду" Росс порівняв путіна з Кощієм, смерть якого була захована в скриньці, і розповів, що ж для російського диктатора є таким же скринькою. Щобільше, ці події можуть не тільки завершити період путінізму, а й прискорити смерть президента рф.

"Смерть Кощія, тобто путіна, в його скриньці, а скринька — це Крим. Голка — це Кримський міст. Серце Кощія — це Севастополь. Взяти Севастополь нашими військами закриє правління володимира путіна", — поділився Влад Росс.

Також астролог додав, що, найімовірніше, станеться це наприкінці літа. Крим буде звільнено та повернеться під контроль України.

Раніше український астролог розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії. Також Влад Росс розповів про можливість припинення активних бойових дій у 2023 році. За його словами, у цьому питанні є два сценарії.

Крім цього, Рос поділився, хто може зрадити і вбити президента росії володимира путіна. За словами астроексперта, це може бути людина із близького оточення російського диктатора. Також екстрасенс Максим Гордєєв заявив, що путін працює з магічними ритуалами.