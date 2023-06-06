Астролог розповів, як ситуація у Білгороді вплине на весь фронт: "Дорога на Москву буде відкрита"

Астроексперт зазначив, що російський диктатор буде безсилим.

Останні події, що відбуваються на території Білгородської області, можуть дати значне послаблення російської армії, а також допоможе воїнам ЗСУ провести успішні операції з деокупації територій, захоплених росією, передбачає астролог Влад Росс.

Про це астроексперт розповів в інтерв’ю "Главреду". Росс зазначає, що "Російський добровольчий корпус" та Легіон "Свобода росії" не збираються зупинятися на одній області, і будуть робити все, щоб звалити путінську владу.

Разом, РДК і ЛСР досягнуть того, що в Білгородській, Брянській, Курській і Ростовській областях буде введено воєнний стан, хоча російський диктатор і максимально відкладатиме це. Однак і це ще не найгірше, що чекає на путіна.

"Путін буде змушений роздати зброю російським громадянам, після чого в росії просто може початися громадянська війна. При цьому РДК і ЛСР і далі просуватимуться територією Росії. Зрештою РДК зможе навіть захопити ядерну зброю... путін буде безсилий", — розповів Влад Росс.

Всі ці події призведуть до перелому у війні, причому російській армії тепер доведеться думати, як захистити свою столицю, адже перед російськими ополченцями дорога на Москву буде відкрита.

"До РДК багато хто приєднається, до нього можуть приєднатися інші армії, у тому числі навіть армія Пригожина. І всі вони можуть піти брати Рубльовку", — додав Влад Росс.

Раніше український астролог розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії. Також Влад Росс розповів про можливість припинення активних бойових дій у 2023 році. За його словами, у цьому питанні є два сценарії.

Крім цього, Росс поділився, хто може зрадити і вбити президента росії володимира путіна. За словами астроексперта, це може бути людина із близького оточення російського диктатора. Також екстрасенс Максим Гордєєв заявив, що путін працює з магічними ритуалами.