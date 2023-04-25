Можуть прикладатися до чарки: жінки із цими іменами зловживають алкоголем

Найчастіше ці жінки шукають втіху у спиртному через нудьгу чи невдачі

Немає нічого кримінального, щоб увечері, після важкого робочого дня трохи розслабитися і дозволити випити собі келих вина, пива чи чогось міцнішого. Однак деяким чоловікам і жінкам варто бути дуже обережними з таким розслабленням, адже енергетика їхнього імені робить їх більш схильними до залежності від алкоголю.

Іменоголи відзначають, що є кілька жіночих імен, власниці яких схильніші до алкогольної залежності, ніж інші, пише 5692.com.ua. Щоб уникнути негативних наслідків, їм слід тримати дистанцію зі спиртними напоями.

Єлизавета

Причиною алкоголізму у жінок, які мають це ім’я, є зайва самовпевненість у собі. Вони настільки впевнені в тому, що їм не страшна жодна залежність, або вони самостійно можуть з усім впоратися, що і призводить до точки неповернення.

Яна

Найчастіше причиною алкоголізму у дівчат на ім’я Яна є нудьга. Вони вважають, що це цілком нормально трохи випити на самоті. Як виправдання, вони кажуть, що їм просто подобається смак цих напоїв. Також сильні емоційні потрясіння можуть лише посилити ситуацію.

Лариса

Ларисам важко встояти перед спокусами, куди також входить алкоголь. Задовольняючи свої бажання, власниці цього імені можуть і не помітити свою залежність від спиртних напоїв. На щастя, допомогти Ларисам впоратися із залежністю може їхня кохана людина.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці носять одне із трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!