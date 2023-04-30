Брехні ви від них не почуєте: як звуть чоловіків, які ніколи не говорять неправду

Ці чоловіки воліють гірку правду, ніж солодку брехню

Бувають у житті такі ситуації, що доводиться говорити неправду, проте деякі люди часто роблять це навіть із задоволенням. На щастя, є й їхні протилежності — ті, хто в будь-якій ситуації вважає за краще говорити лише правду.

Іменологи розповіли, як звати найчесніших чоловіків. Вони схильні добиватися справедливості у всьому, цінують правду і не виносять брехні, пише 5692.com.ua.

Ілля

Ці чоловіки ненавидять брехню і навіть вміють відчувати, коли хтось бреше. При чому така нелюбов до брехні у них зароджується ще в дитинстві. Ілля вибере сказати правду, навіть якщо наслідки будуть не на його користь, чим брехатиме. Щобільше, якщо ви спробуєте сказати їм неправду, то Іллі будуть дуже злими на вас, і навіть можуть розірвати всі зв’язки з вами.

Єгор

З раннього дитинства Єгори "вирушають на пошуки істини", і несуть вони цю межу з собою все життя, що робить їх дуже чесними та справедливими. Єгори не виносять брехні, і намагаються спілкуватися лише з порядними людьми. Майте на увазі, ви дуже образите цих чоловіків, якщо їх обманюватимете.

Михайло

Миші не люблять обмани з самого дитинства, причому навіть жартівливі. Прикрашати реальність, говорити неправду "на благо" і виправдовуватись — це все не про них. Вони завжди і в будь-якій ситуації скажуть правду, навіть якщо це їм буде невигідно і може принести неприємні наслідки.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці мають одне з трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!