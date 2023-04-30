Вранья вы от них не услышите: как зовут мужчин, которые никогда не говорят неправду

Эти мужчины предпочитают горькую правду, чем сладкую ложь

Бывают в жизни такие ситуации, что приходится говорить неправду, однако некоторые люди часто делают это даже с удовольствием. К счастью, есть и их противоположности — те, кто в любой ситуации предпочитает говорить только правду.

Именологи рассказали, как зовут самых честных мужчин. Они склонны добиваться справедливости во всем, ценят правду и не выносят лжи, пишет 5692.com.ua.

Илья

Эти мужчины ненавидят ложь и даже умеют чувствовать, когда кто-то лжет. При чем такая нелюбовь к вранью у них зарождается еще в детстве. Илья выберет сказать правду, даже если последствия будут не в его пользу, чем будет лгать. Более того, если вы попытаетесь сказать им неправду, то Ильи будут очень злы на вас, и даже могут разорвать все связи с вами.

Егор

С раннего детства Егоры "отправляются на поиски истины", и несут они эту черту с собой всю жизнь, что делает их очень честными и справедливыми. Егоры не выносят лжи, и стараются общаться только с порядочными людьми. Имейте в виду, вы очень обидите этих мужчин, если будете их обманывать.

Михаил

Миши не любят обманы с самого детства, при чем даже шуточные. Приукрашивать реальность, говорить неправду "во благо" и сочинять оправдание — это все не про них. Они всегда и в любой ситуации скажут правду, даже если это будет им невыгодно и может принести неприятные последствия.

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