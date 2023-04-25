Могут прикладываться к рюмке: женщины с этими именами злоупотребляют алкоголем

Чаще всего эти женщины ищут утешение в спиртном из-за скуки или неудач

Нет ничего криминального, чтобы вечером, после трудного рабочего дня немного расслабиться и позволить выпить себе бокал вина, пива или чего-то покрепче. Однако некоторым мужчинам и женщинам стоит быть очень осторожными с таким расслаблением, ведь энергетика их имени делает их более склонными к зависимости от алкоголя.

Именоголи отмечают, что есть несколько женских имен, владелицы которых более склонные к алкогольной зависимости, чем остальные, пишет 5692.com.ua. Чтобы избежать негативных последствий, им стоит держать дистанцию со спиртными напитками.

Елизавета

Причиной алкоголизма у женщин, носящими данное имя, является излишняя самоуверенность в себе. Они настолько уверены в том, что им не страшна никакая зависимость, или что они самостоятельно могут со всем справиться, что и приводит к точке невозврата.

Яна

Чаще всего причиной алкоголизма у девушек по имени Яна является скука. Они считают, что это вполне нормально немного выпить в одиночестве. Как оправдание они говорят, что им просто нравится вкус этих напитков. Также сильные эмоциональные потрясения могут только усугубить ситуацию.

Лариса

Ларисам сложно устоять перед соблазнами, куда также входит алкоголь. Удовлетворяя свои желания, владелицы этого имени могут и не заметить своей зависимости от спиртных напитков. К счастью, помочь Ларисам справиться с зависимостью может их любимый человек.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!