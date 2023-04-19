Приносять своїм господаркам неймовірний успіх і везіння: володарки цих імен — найщасливіші жінки

Ці дівчата — переможниці у житті

Погодьтеся, кожна людина на землі мріє бути щасливою і намагається робити все, що може, щоб досягти цього. Проте деяким у житті пощастило трохи більше, адже батьки при народженні дали їм відмінну перевагу — ім’я, яке спочатку має щастя і успіх.

На думку астрологів та екстрасенсів, кожне ім’я накладає свій відбиток на особистість людини. І сьогодні ми хочемо розповісти вам про три жіночі імена, власниці яких отримали щасливий білет у життя. Все тому, що ці імена приносять своїм володаркам неймовірний успіх та везіння, пише портал hochu.

Анна

Анни наділені масою позитивних якостей, які всіляко допомагають їй успішно йти життям. Вони готові йти до поставленої мети, долаючи на своєму шляху всі труднощі і перешкоди. Дуже розумні, освічені та комунікабельні Ані легко можуть побудувати успішну кар’єру за порівняно короткий час.

Вікторія

Адже не просто так ім’я Вікторія в перекладі з латинського "перемога", та й походження імені не залишає сумнівів, що його представниця — справжня переможниця життя. Вікі завзято і швидко домагаються практично всіх поставлених цілей, а завдяки вродженій чарівності легко переконує у своїй правоті оточуючих. Дуже рішучі та непередбачувані жінки.

Дар’я

Основні якості Дарії – наполегливість та цілеспрямованість, що й допомагає і з легкістю домагатися всіх поставлених собі цілей. Дуже стримані дівчата, які вміють будувати плани та розумно міркувати. Дар’ї завжди реально дивляться на речі і не витають у хмарах. У роботі керуються лише розумом, ніколи не піддаються почуттям та емоціям.

Раніше ми розповідали, як кількість літер на ім’я впливає на долю людини. Нумерологи переконані, що від цього залежить багато чого в нашому житті — від вибору професії до того, скільки ми зароблятимемо і як ставитимемося до життя в цілому.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю!