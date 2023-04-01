Частину росії захоплять: нумеролог розповів, які території уже незабаром відійдуть "під Китай"

Уже невдовзі Китай не тільки економічно, а й фізично поглине частину рф

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Не сидітиме, склавши руки й Китай. У певний момент ця країна поглине росію не тільки економічно, а фізично, впевнений нумеролог Владислав Грицай. Коли це станеться і які саме території рф відійдуть "під Китай", він розповів в інтерв’ю ТСН.ua.

За словами експерта-езотерика, під час нещодавньої зустрічі Сі Цзіньпіна і путіна, останній фактично віддав Китаю російський ринок, підписавши спільну заяву про поглиблення відносин всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Але це ще не кінець, переконаний Грицай: "Сибір, який етнічно завжди був китайським, вже є китайським. Більше того, якщо ми подивимося навіть на офіційні показники, то побачимо, що є, наприклад, Алтайський край і там 70% землі вже зараз належать етнічним китайцям. Так, вони можуть бути громадянами рф і займають посади в місцевих радах, однак це вже, по суті, є Китай".

Нумеролог додає, що в Китаю ментально немає такої агресії, "як в ординської росії" і коли Пекін хоче перемогти, то демонструє свою силу в економічному плані. Тож підписання подібних документів — це, на його думку, був публічний показ Китаєм того, хто в домі господар насправді. "Ми бачимо, що жодних постачань не відбулось і насправді не відбудеться. Бо рф вже давно належить Китаю. Економічно вона вже є придатковим ресурсом Китаю, і ці підписані папери просто зафіксували те, що є наразі", – каже Владислав Грицай.

Згідно з його прогнозом, протягом найближчих 5-6 років землі Сибіру точно опиняться у складі Китаю. А, можливо, і не тільки вони, вважає нумеролог.

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