Це буде історична епоха: астролог розповіла про події, які незабаром відбудуться у світі

Наступні 40 років кардинально змінять світ

Доки українці наближають перемогу у війні проти окупанта, світ готується до важливих змін. За словами астролога Ольги Медвецької, уже незабаром на людство чекають епохальні події, які змінять хід історії.

Про це вона розповіла у своєму Instagram. Як зауважує астроекспертка, це буде пов’язано з переходом Плутона у знак Водолія 23 березня. Поки що цей перехід тимчасовий, але наступного року ця планета займе свою "історичну" позицію на наступні майже 40 років. Що це означає і що очікує на людство у цей період, розповідаємо далі.

В астрології Плутон — це планета, яка відповідає за трансформацію, силу, війну, зброю, секс, смерть, переродження, кризи, енергію, фінанси, злочинність та владу. Тоді як знак Водолія — це про свободу, демократизм, спільноти, а також технології і загалом все новітнє та оригінальне.

"Вони ніби як накладаються одне на одного, тож що побачимо в результаті їхньої взаємодії: трансформаційні процеси в області міжнародних організацій, руйнування старих і віджилих себе, і утворення нових, або ж якісне переродження вже існуючих. Також відбуватимуться процеси демократизації влади у світі. Держави, в яких це не станеться мирним, добровільним шляхом, там все рівно відбуватиметься перелам, але вже дуже стресово, критично, їм не уникнути веволюційних процесів, смертей, можливо навіть військових подій, громадянських воєн", — пише Медвецька.

Крім того, величезні зміни, на думку астролога, відбудуться і в сфері технологій. Це торкнеться і штучного інтелекту в тому числі. "Прорив буде величезним, який нам зараз важко навіть приблизно передбачити", — каже астроекспертка. І додає, що трансформується незабаром і фінансова система у світі: мовляв, нинішня криза — це тільки початок, вона триватиме 3 роки, а далі почнеться все найцікавіше і в результаті демократія добереться навіть до цієї сфери, збільшиться кількість людей середнього класу.

Зауважується, що 23 березня 2023 року Плутон перейшов у знак Водолія ненадовго — своє положення він змінить вже у середині червня поточного року, а потім знову перейде у Водолія в січні 2024-го. Після цього буде ще один маленький "стрибок" (у вересні 2024 року) і вже з листопада 2024-го Плутон остаточно перейде у знак Водолія і залишатиметься там аж до 2043 року. А поки що, стежачи за подіями тимчасових змін його положення, ми наче переглядаємо промо-ролик того, що відбуватиметься далі — у наступних десятиліттях, каже Ольга Медвецька.

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