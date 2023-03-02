Коли і хто саме допоможе Україні закінчити війну: таролог розкрила карти (відео)

Є третя сторона, яка має суттєвий вплив на хід бойових дій

Повномасштабна війна, розв’язана росією в Україні, триває вже більше року. Кожен українець із нетерпінням чекає на завершення бойових дій, а різні екстрасенси, тарологи та астрологи тим часом постійно діляться все новими і новими прогнозами щодо того, коли ж буде перемога. Чи закінчиться війна у 2023-му нещодавно розповідав карпатський мольфар Василь Гундяк.

Нині ж своїм прогнозом щодо термінів закінчення війни вирішила поділитися відомий український таролог Ірина Клевер. За її словами, є третя сторона, яка сильніша за росію. І саме вона має неабиякий вплив на хід бойових дій, розповідає астроексперт у коментарі YouTube-каналу "Мій Світ".

За словами Клевер, ідеться про США. Там наприкінці наступного року мають відбутися президентські вибори. 5 листопада 2024 року — це крайній термін, до якого можуть тривати бойові дії в Україні, говорить таролог. Та, найімовірніше, крапку у війні буде поставлено набагато раніше: "Це в них крайній термін із термінів. І навіть не ця дата, а зерно має бути раніше, тобто всім все зрозуміло має бути раніше, до цієї дати", – говорить експерт-езотерик.

З її слів, США серед "третіх країн", які безпосередньо не беруть участі у бойових діях на території України, має найбільший вплив на хід війни. Той же Китай, як зауважує таролог, такого серйозного впливу на ситуацію не має.

Раніше екстрасенс та ясновидець Валерій Шатилович зробив прогноз на березень та червень 2023 року. За його словами, ці два місяці будуть дуже показовими у війні проти росії. Багато чого зміниться.