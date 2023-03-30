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Через гігантську "діру" на Сонці Землю накриє нова магнітна буря

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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На Сонці з’явилися "діри" Новина оновлена 30 березня 2023, 17:53
На Сонці з’явилися "діри". Фото nasa.gov

Магнітна буря буде середньої потужності

На Сонці утворилася величезна "діра", яка за розміром більша за Землю приблизно у 20 разів. Такий випадок за останній тиждень спостерігається вже вдруге, але раніше корональна "діра" була більша за Землю в 30 разів. У зв’язку з цим нашу планету незабаром накриє нова магнітна буря.

Сплеск геомагнітної активності очікується завтра, 31 березня. У цьому магнітна буря буде середньої сили. Інформація про це була опублікована у науковому журналі Science Alert.

"Корональні діри випускають у космос сонячний вітер, який може пошкодити супутники та викликати полярні сяйва, якщо вони досягнуть Землі", — йдеться у повідомленні.

"Діри" на Сонці можуть викликати дуже швидкі сонячні вітри зі швидкістю понад 800 кілометрів на секунду. Хоча форма цього утворення на світилі не є особливо примітною, але його розташування є досить цікавим.

Доцент кафедри космічної та кліматичної фізики Лондонського університетського коледжу Даніель Вершарен вважає, що швидкий вітер із цієї корональної діри прийде на Землю приблизно з вечора п’ятниці до ранку суботи, 1 квітня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вченим вдалося зазирнути всередину середньої корони Сонця і розглянути там щось схоже на "павутину". Вона складається з намагнічених плазмових структур, які своєю чергою постійно взаємодіють та з’єднуються.

Теги:
#Земля #Сонце #Магнітна буря #Корональні діри