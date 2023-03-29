Новий місяць - нові магнітні бурі: названо першу небезпечну дату квітня

Магнітні бурі продовжують атакувати землю

Березень 2023 року разом з його магнітними бурями добігають кінця. Але метеозалежним розслаблятися не варто, адже перший наступного місяця сплеск геомагнітної активності вже не за горами.

Про дату першої магнітної бурі у квітні повідомляє "Факти".

Так, за даними видання, перший день квітня зустріне землян магнітною бурею. При цьому, зазначається, що вона буде слабкої інтенсивністі, але у деяких громадян можуть спостерігатися зміни настрою, безсоння та втрата апетиту.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля Землі, які тривають від кількох годин до кількох діб. Утворюються вони, коли з околицями нашої планети зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Як вона може відчуватись

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

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