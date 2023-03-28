До Землі мчать сонячні вітри: чи чекати магнітних бур в останні дні березня

Геомагнітне поле Землі реагує на найменші викиди Сонця

Магнітна буря накриє Землю вже в перший день квітня. Щодо кінця березня, то сонячна активність також може потривожити геомагнітне поле Землі.

На порталі Meteoagent розповіли про те, якими видадуться останні дні першого весняного місяця. Метеозалежним людям радять стежити за своїм самопочуттям.

Так, 29-31 березня очікуються магнітні бурі слабкої потужності з K-index 2 бали. У той же час на порталі Sciencealert повідомляється, що на поверхні Сонця з’явилася гігантська корональна діра, яка до п’ятниці, 31 березня, може направити сонячний вітер зі швидкістю 1,8 мільйона миль на годину до Землі. Сонячний вітер може пошкодити супутники, стати причиною збоїв у роботі техніки та спричинити погіршення самопочуття у метеозалежних людей.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі – це обурення геомагнітного поля Землі на сонячну активність, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Утворюються вони, коли з околицями нашої планети зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні наприкінці березня. Південний активний циклон із районів Середземномор’я з атмосферними фронтами принесе похолодання та навіть заморозки.