К Земле несутся солнечные ветры: ждать ли магнитных бурь в последние дни марта

Геомагнитное поле Земли реагирует на малейшие выбросы Солнца

Магнитная буря накроет Землю уже в первый день апреля. Что касается конца марта, то солнечная активность также может потревожить геомагнитное поле Земли.

На портале Meteoagent рассказали о том, какими выдадутся последние дни первого весеннего месяца. Метеозависимым людям советуют следить за своим самочувствием.

Так, 29–31 марта ожидаются магнитные бури слабой мощности с K-index 2 балла. В то же время на портале Sciencealert сообщается, что на поверхности Солнца появилась гигантская корональная дыра, которая к пятнице, 31 марта может направить солнечный ветер со скоростью 1,8 миллиона миль в час к Земле. Солнечный ветер может повредить спутники, стать причиной сбоев в работе техники и вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли на солнечную активность, которые могут длиться от нескольких часов, до нескольких дней. Образуются они, когда с окрестностями нашей планеты сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет погода в Украине в конце марта. Южный активный циклон из районов Средиземноморья с атмосферными фронтами принесет похолодание и даже заморозки.