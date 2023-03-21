Відразу дві магнітні бурі накриють Землю до кінця березня: названі дати

З’явився прогноз магнітних бур до кінця березня

До кінця березня залишається лише 10 днів, проте за цей час Землю магнітні бурі накриють ще двічі. При цьому одна з них буде дуже сильною.

Як говориться в прогнозі Gismeteo, найближча з них почнеться вже цими вихідними і закінчиться лише в понеділок.

У прогнозі зазначено, що у суботу, 25 березня, сила обурень досягне 6 балів, що можна розцінювати, як помірну магнітну бурю. У неділю вони трохи зменшаться, але завершення геомагнітної активності варто чекати лише в понеділок, 27 березня.

Другий період активності на Землі настане наприкінці місяця і також триватиме два дні — 30 та 31 березня. Однак у цьому випадку її сила досягатиме 5 балів, що розцінюється як слабка магнітна буря.

Як відомо, магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії потоків сонячного вітру із магнітосферою нашої планети. Вони можуть проводити чутливої електроніки і навіть викликати збої у роботі електричних мереж.

Попри популярні переконання, вплив цього явища на людину не є науково обґрунтованим фактом, а тому більшість фахівців ставляться до подібних тверджень з великою часткою скепсису.

Наприклад, лікар-терапевт Лев Авербах говорить, що найчастіше погіршення самопочуття під час магнітних бур викликані не "метеозалежністю", а іншими більш реальними проблемами зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи варто тиснути магнітних бур у квітні.