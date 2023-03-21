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Відразу дві магнітні бурі накриють Землю до кінця березня: названі дати

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Магнітні бурі Новина оновлена 21 березня 2023, 21:02
Магнітні бурі. Фото nasa.gov

З’явився прогноз магнітних бур до кінця березня

До кінця березня залишається лише 10 днів, проте за цей час Землю магнітні бурі накриють ще двічі. При цьому одна з них буде дуже сильною.

Як говориться в прогнозі Gismeteo, найближча з них почнеться вже цими вихідними і закінчиться лише в понеділок.

У прогнозі зазначено, що у суботу, 25 березня, сила обурень досягне 6 балів, що можна розцінювати, як помірну магнітну бурю. У неділю вони трохи зменшаться, але завершення геомагнітної активності варто чекати лише в понеділок, 27 березня.

Другий період активності на Землі настане наприкінці місяця і також триватиме два дні — 30 та 31 березня. Однак у цьому випадку її сила досягатиме 5 балів, що розцінюється як слабка магнітна буря.

Як відомо, магнітні бурі виникають внаслідок взаємодії потоків сонячного вітру із магнітосферою нашої планети. Вони можуть проводити чутливої електроніки і навіть викликати збої у роботі електричних мереж.

Попри популярні переконання, вплив цього явища на людину не є науково обґрунтованим фактом, а тому більшість фахівців ставляться до подібних тверджень з великою часткою скепсису.

Наприклад, лікар-терапевт Лев Авербах говорить, що найчастіше погіршення самопочуття під час магнітних бур викликані не "метеозалежністю", а іншими більш реальними проблемами зі здоров’ям.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи варто тиснути магнітних бур у квітні.

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#Магнітна буря #Магнітні бурі