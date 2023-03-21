Сразу две магнитные бури накроют Землю до конца марта: названы даты

Появился прогноз магнитных бурь до конца марта

До конца марта остается лишь 10 дней, однако за это время Землю магнитные бури накроют еще два раза. При этом одна из них будет весьма сильной.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, ближайшая из них начнется уже на этих выходных и закончится лишь в понедельник.

В прогнозе указано, что в субботу, 25 марта сила возмущений достигнет 6 баллов, что можно расценивать, как умеренную магнитную бурю. В воскресенье они слегка поубавятся, но завершения геомагнитной активности стоит ждать лишь в понедельник, 27 марта.

Второй период активности на Земле наступит в самом конце месяца и тоже продлится два дня — 30 и 31 марта. Однако в этом случае ее сила будет достигать 5 баллов, что расценивается, как слабая магнитная буря.

Как известно, магнитные бури возникают вследствие взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Они могут влиять на работу чувствительной электроники и даже вызывать сбои в работе электрических сетей.

Вопреки популярным убеждениям, влияние этого явления на человека не является научно обоснованным фактом, а потому большинство специалистов относятся к подобным утверждениям с большой долей скепсиса.

Например, врач-терапевт Лев Авербах говорит, что зачастую ухудшения самочувствия во время магнитных бурь вызваны не "метеозависимостью", а иными более реальными проблемами со здоровьем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, стоит ли жать магнитных бурь в апреле.