Астролог назвав місяць, коли закінчиться гаряча фаза війни: "Після стане все зрозуміло"

Будуть переговори, а потім переможні новини

Відомий астролог Володимир Бадіян, який раніше передбачив кардинальні зміни після війни, поділився новим прогнозом. Астроексперт вважає, що новину про перемогу України ми почуємо незабаром.

Як передає People Life, Бадіян зазначає, що вирішальними у розв’язаній РФ війні будуть кінець березня та початок квітня. Саме в цей період розпочнуться переговори, після яких завершиться гаряча війна.

"Переговори будуть, і вони зафіксують зупинку гарячої фази війни. Тобто закінчаться масові обстріли та масштабні бойові дії", - сказав астролог.

Також Бадіян розповів, що вже цього року можуть скасувати воєнний стан. Щобільше, це станеться до Дня Незалежності України. Однак цілком можливо, що на деяких територіях воно може залишитися. Швидше за все це будуть області, які найбільше страждають від атак рф.

Раніше інший відомий астролог назвав найнебезпечніші дати у березні для українців. За словами Анни Вергелес, це буде 10-денний період, коли з’являтиметься дуже багато дезінформації.