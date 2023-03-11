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Астролог прогнозує "вікно можливостей" для України та кардинальні зміни після війни

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Нічого не мине безслідно Новина оновлена 11 березня 2023, 11:14
Нічого не мине безслідно. Фото zn.ua

Які перспективи в України, Європи та світу загалом

Повномасштабна війна в Україні триває вже більше року і весь цецй час людей цікавить, коли ж вона закінчиться. Своїми прогнозами щодо того, коли ЗСУ вдасться вигнати окупантів з нашої землі напередодні поділилася й відома українська астрологиня Яна Тимощук. За її словами, очікувати, що це станеться з дня на день, не варто.

Однак є ще одне важливе питання, яким також часто задаються українці: якою ж буде післявоєнна Україна? Про це напередодні вирішив розповісти астролог та хіромант Володимир Бадіян. В інтерв’ю ТСН він розповів, коли перед нами відкриється своєрідне "вікно можливостей" і чого можна очікувати від майбутнього.

"Нашій країні знадобиться років 10 для відновлення. До середини 2025 року влада має змінитися "під нуль". Це "вікно" найбільших інтеграційних змін у нашій країні. Закінчиться війна і має докорінно змінитися влада в країні. 2025 рік буде важливим для України, саме в цей період має змінитися і судова гілка влади", — заявляє астроексперт.

Втім, за його словами, для Європи цей період може виявитися складним. Йдеться про проблеми у фінансовому плані, через що стабільність і комфорт будуть порушені, наголошує Бадіян. "Європа ослабла. Азія стає сильнішою. Україна — важливий елемент для росії та Китаю як важіль впливу на Європу. Через це втрата України для росії буде втратою можливості тиснути на Європу. Україна не зможе перемогти сама, їй треба з кимось об’єднатися. І таке єднання відбудеться", — переконаний астролог.

Раніше інший відомий астролог назвав найнебезпечніші дати у березні для українців. За словами Анни Вергелес, це буде 10-денний період, коли з’являтиметься дуже багато дезінформації.

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#Війна #Прогноз