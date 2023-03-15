Астролог назвал месяц, когда закончится горячая фаза войны: "После станет все понятно"

Будут переговоры, а после — победоносные новости

Известный астролог Владимир Бадиян, ранее предсказавший кардинальные перемены после войны, поделился новым прогнозом. Астроэксперт считает, что новость о победе Украины мы услышим очень скоро.

Как передает People Life, Бадиян отмечает, что решающими в развязанной РФ войне будут конец марта и начало апреля. Именно в этот период начнутся переговоры, после которых завершиться горячая война.

"Переговоры будут, и они зафиксируют остановку горячей фазы войны. То есть закончатся массовые обстрелы и масштабные боевые действия", — сказал астролог.

Также Бадиян рассказал, то уже в этом году могут отменить военное положение. Более того, случится это до Дня Независимости Украины. Однако, вполне возможно, что на некоторых территориях оно может остаться. Скорее всего это будут области, которые больше всего страдают от атак рф.

Ранее другой известный астролог назвал самые опасные даты в марте для украинцев. По словам Анны Вергелес, это будет 10-дневный период, когда будет появляться очень много дезинформации.