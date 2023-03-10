На Землю насуваються потужні магнітні бурі: названо найнебезпечніші дати березня
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Місяць обіцяє бути нелегким
Березень 2023 року дуже багатий на магнітні бурі різної інтенсивності та потужності. Прямо зараз Земля переживає черговий сплеск геомагнітної активності, але після нього будуть ще кілька і вони будуть набагато сильнішими.
"Телеграф", ґрунтуючись на даних вчених, публікує розклад потужних магнітних бур, що залишилися.
Коли чекати на бурі середньої потужності
- 20 березня;
- 21 березня.
Найпотужніші бурі у березні та за останні місяці
26, а потім 27 березня очікуються магнітні бурі сильної потужності (К-індекс 7 та К-індекс 6). Варто зазначити, що вони будуть найпотужнішими за останні кілька місяців. До цього К-індекс бур не перевищував 5 балів.
Що таке магнітна буря
Магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля нашої планети, тривалістю від кількох годин до кількох діб. Утворюються вони, коли з околицями Землі зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.
Хто може відчути на собі їхню дію
Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.
Нагадаємо, раніше ми писали, що слідом за затяжною магнітною бурею в березні Землю накриє ще одна, сильніша.
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