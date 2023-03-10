На Землю насуваються потужні магнітні бурі: названо найнебезпечніші дати березня

Місяць обіцяє бути нелегким

Березень 2023 року дуже багатий на магнітні бурі різної інтенсивності та потужності. Прямо зараз Земля переживає черговий сплеск геомагнітної активності, але після нього будуть ще кілька і вони будуть набагато сильнішими.

"Телеграф", ґрунтуючись на даних вчених, публікує розклад потужних магнітних бур, що залишилися.

Коли чекати на бурі середньої потужності

20 березня; 21 березня.

Найпотужніші бурі у березні та за останні місяці

26, а потім 27 березня очікуються магнітні бурі сильної потужності (К-індекс 7 та К-індекс 6). Варто зазначити, що вони будуть найпотужнішими за останні кілька місяців. До цього К-індекс бур не перевищував 5 балів.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі — це обурення геомагнітного поля нашої планети, тривалістю від кількох годин до кількох діб. Утворюються вони, коли з околицями Землі зіштовхуються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути на собі їхню дію

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали, що слідом за затяжною магнітною бурею в березні Землю накриє ще одна, сильніша.

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