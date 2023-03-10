На Землю надвигаются мощные магнитные бури: названы самые опасные даты марта
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Месяц обещает быть не легким
Март 2023 года очень богат на магнитные бури различной интенсивности и мощности. Прямо сейчас Земля переживает очередной всплеск геомагнитной активности, но после него последуют еще несколько и они будут гораздо сильнее.
"Телеграф", основываясь на данных ученых, публикует расписание оставшихся мощных магнитных бурь.
Когда ждать бури средней мощности
- 20 марта;
- 21 марта.
Самые мощные бури в марте и за последние месяцы
26, а затем 27 марта ожидаются магнитные бури сильной мощности (К-индекс 7 и К-индекс 6). Стоит отметить, что они будут самыми мощными за последние несколько месяцев. До этого К-индекс бурь не превышал 5 баллов.
Что такое магнитная буря
Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля нашей планеты, продолжительностью от нескольких часов и до несколько суток. Образуются они, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.
Кто может ощутить на себе их действие
Во время активности магнитных бурь, некоторые метеозависимые и беременные люди могут ощущать головные боли, боли в области сердца, суставов и спины. Кроме того, осторожным в эти дни необходимо быть и гражданам с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.
Напомним, ранее мы писали, что следом за затяжной магнитной бурей в марте Землю накроет еще одна, более сильная.
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