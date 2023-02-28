Перед 8 березня накриє Землю затяжна магнітна буря: до чого готуватися

Магнітна буря буде середньої потужності, але триватиме кілька днів

У перші дні весни Землю обрушиться затяжна магнітна буря. Її потужності вистачить для того, щоб створити перешкоди для техніки та вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Інформація про магнітну бурю була опублікована на сайті Meteoagent. Почнеться буря 5 березня і триватиме три дні.

Першого дня, 5 березня, інтенсивність бурі буде середньою — 4 бали. Наступного дня, 6 березня, інтенсивність збільшиться до сильнішої або 5 балів, а в останній день, 7 березня, знову знизиться до 4 балів.

Нагадаємо, що магнітною бурею вважається обурення геомагнітного поля Землі на спалахи на Сонці. Триватиме буря може від кількох годин, до кількох діб. У цей період може змінюватися поведінка тварин і самопочуття метеозалежних людей, а техніка може ломатися або працювати з перебоями.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що з кожним роком кількість магнітних бур збільшуватиметься. Це з тим, що Сонце рухається до піку своєї активності.