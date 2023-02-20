На Сонці стався найсильніший за рік спалах: йде потужна магнітна буря

Потужність магнітної бурі досягне високого показника G3

На Сонці 17 лютого стався спалах із потужним викидом корональної маси. Через це 20 лютого та 21 лютого очікуються магнітні бурі.

Про це сказано на порталі The Watchers. Спалах на Сонці тривав 72 хвилини.

Корональна маса, яку викинуло Сонце, рухається у бік Землі та досягне її сьогодні, 20 лютого. Це був найсильніший спалах на Сонці з квітня 2022 року. Крім того, це вже п’ятий за поточний рік спалах на Сонці X-класу.

Після спалаху на Сонці виділилося радіовипромінювання зі швидкістю 2407 км/с та радіосплеск тривалістю 22 хвилини. Це може призвести до значного радіошуму та магнітної бурі. Радари, чутливі приймачі, GPS та супутниковий зв’язок можуть працювати з перешкодами та перебоями.

Як повідомляють на порталі Space Weather, магнітна буря триватиме з 20 до 21 лютого. А її потужність буде спочатку G1 (слабка), а згодом зросте до G3 (сильної). Джерелом спалаху на Сонці стала сонячна пляма AR3229, яка викликала "цунамі" на зірці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що раніше спалах на Сонці відбувався 15 лютого. Вона спровокувала затяжну магнітну бурю.