Перед 8 марта Землю накроет затяжная магнитная буря: к чему готовиться

Магнитная буря будет средней мощности, но продлится несколько дней

В первые дни весны на Землю обрушится затяжная магнитная буря. Ее мощности хватит для того, чтобы создать помехи для техники и повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Информация о магнитной буре была опубликована на сайте Мeteoagent. Начнется буря 5 марта и продлится три дня.

В первый день, 5 марта, интенсивность бури будет средней — 4 балла. На следующий день, 6 марта, интенсивность увеличится до сильней или 5 баллов, а в последний день, 7 марта, снова снизится до 4 баллов.

Напомним, что магнитной бурей считается возмущение геомагнитного поля Земли на вспышки на Солнце. Длиться буря может от нескольких часов, до нескольких суток. В этот период может меняться поведение животных и самочувствие метеозависимых людей, а техника может ломаться или работать с перебоями.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с каждым годом количество магнитных бурь будет увеличиваться. Это связано с тем, что Солнце движется к пику своей активности.