Перед 8 марта Землю накроет затяжная магнитная буря: к чему готовиться
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Магнитная буря будет средней мощности, но продлится несколько дней
В первые дни весны на Землю обрушится затяжная магнитная буря. Ее мощности хватит для того, чтобы создать помехи для техники и повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Информация о магнитной буре была опубликована на сайте Мeteoagent. Начнется буря 5 марта и продлится три дня.
В первый день, 5 марта, интенсивность бури будет средней — 4 балла. На следующий день, 6 марта, интенсивность увеличится до сильней или 5 баллов, а в последний день, 7 марта, снова снизится до 4 баллов.
Напомним, что магнитной бурей считается возмущение геомагнитного поля Земли на вспышки на Солнце. Длиться буря может от нескольких часов, до нескольких суток. В этот период может меняться поведение животных и самочувствие метеозависимых людей, а техника может ломаться или работать с перебоями.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что с каждым годом количество магнитных бурь будет увеличиваться. Это связано с тем, что Солнце движется к пику своей активности.