Землю накрила потужна магнітна буря: коли чекати на закінчення

На вихідних "штормитиме"

Через підвищену активність на Сонці Земля опинилася під впливом відносно тривалої магнітної бурі.

Як говориться на сайті Gismeteo, буря низької інтенсивності почалася в п’ятницю, 17 лютого, а до суботи її потужність збільшиться до помірної.

Відлуння геомагнітної активності спостерігатимуться також у неділю, проте після цього ситуація має заспокоїтися.

Однак на сайті Meteoagent говориться, що з 19 по 21 лютого на Сонці очікується шторм середньої інтенсивності, а його відлуння може досягти Землі через дві-три доби.

Як відомо, магнітні бурі є наслідком взаємодії обурених частинок, що викидаються у космос під час сонячних штормів, із геомагнітним полем нашої планети. За даними геологічної служби США вони можуть впливати на роботу енергомереж, систем зв’язку та точної електроніки. Непрямий вплив вони також можуть надавати на пілотів та астронавтів, які в ці дні можуть отримати збільшену дозу радіації.

При цьому існує дуже мало наукових досліджень, які могли б підтвердити вплив магнітних бур на людину та її самопочуття. Деякі дослідження свідчать, що частина метеозалежних можуть давати стресову реакцію на бурі, а частина безпосередньо на спалахи на Сонці. Однак чіткого взаємозв’язку між цими явищами та самопочуттям людини простежено не було.

Як повідомлялося раніше, лютий ще готує нам погодні сюрпризи у вигляді різких перепадів температур. Проте вже до кінця місяця ситуація буде стабільнішою і березень Україна зустріне вже з теплою погодою.