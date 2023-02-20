На Солнце случилась сильнейшая за год вспышка: идет мощная магнитная буря

Мощность магнитной бури достигнет высокого показателя G3

На Солнце 17 февраля произошла вспышка с мощным выбросом корональной массы. Из-за этого 20 февраля и 21 февраля ожидаются магнитные бури.

Об этом сказано на портале The Watchers. Вспышка на Солнце длилась 72 минуты.

Корональная масса, которую выбросило Солнце, движется в сторону Земли и достигнет ее сегодня, 20 февраля. Это была самая сильная вспышка на Солнце с апреля 2022 года. Кроме того, это уже пятая за текущий год вспышка на Солнце X-класса.

После вспышки на Солнце выделилось радиоизлучение со скоростью 2407 км/с и радиовсплеск продолжительностью 22 минуты. Это может привести к значительному радиошуму и магнитной бури. Радары, чувствительные приемники, GPS и спутниковая связь могут работать с помехами и перебоями.

Как сообщают на портале Space Weather, магнитная буря продлится с 20 по 21 февраля. А ее мощность будет сначала G1 (слабая), а позже возрастет до G3 (сильной). Источником вспышки на Солнце стало солнечное пятно AR3229, которое вызвало "цунами" на звезде.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ранее вспышка на Солнце происходила 15 февраля. Она спровоцировала затяжную магнитную бурю.