Сонце викинуло плазму, яка мчить до Землі: обіцяють затяжну магнітну бурю

Магнітна буря спочатку буде не надто потужною, але пізніше посилиться до помірної

У п'ятницю, 17 лютого, Землю може накрити затяжна магнітна буря. Вона викликана потоком плазми, який Сонце викинуло у напрямку нашої планети.

Про це йдеться на порталі відстеження космічної погоди Space Weather. Магнітна буря триватиме добу.

У середу, 15 лютого, на Сонці стався корональний викид маси. Його джерело – екватор зірки. За підрахунками вчених, потік сонячної плазми досягне Землі увечері 17 або вночі 18 лютого. Щойно плазма зіштовхнеться з геомагнітним полем Землі, це призведе до магнітної бурі категорії G1. Ця категорія вважається слабкою для магнітної бурі, але вже 18 лютого категорія може зрости до G2.

Магнітні бурі — це збурення геомагнітного поля Землі, пов’язані з викидами Сонця потоків заряджених частинок. Бурі можуть бути різної інтенсивності та тривалості, а також впливати на здоров’я людей і створювати перешкоди у зв’язку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у березні будуть магнітні бурі. Деякі з них будуть потужними і вплинуть на самопочуття метеозалежних людей.