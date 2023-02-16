Солнце выбросило плазму, которая несется к Земле: обещают затяжную магнитную бурю

Магнитная буря сначала будет не слишком мощной, но позже усилится до умеренной

В пятницу, 17 февраля, Землю может накрыть затяжная магнитная буря. Она вызвана потоком плазмы, который Солнце выбросило в направлении нашей планеты.

Об этом сказано на портале отслеживания космической погоды Space Weather. Магнитная буря продлится сутки.

В среду, 15 февраля, на Солнце случился корональный выброс массы. Его источник — экватор звезды. По подсчетам ученых, поток солнечной плазмы достигнет Земли вечером 17 или ночью 18 февраля. Как только плазма столкнется с геомагнитным полем Земли, это приведет к магнитной буре категории G1. Эта категория считается слабой для магнитной бури, но уже 18 февраля категория может вырасти до G2.

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, которые связаны с выбросами Солнца потоков заряженных частиц. Бури могут быть разной интенсивности и длительности, а также влиять на здоровье людей и создавать помехи в связи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в марте будут магнитные бури. Некоторые из них будут мощными и повлияют на самочувствие метеозависимых людей.