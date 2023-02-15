Приготуйтеся до затяжного та потужного "удару": коли чекати наступної магнітної бурі

Буря триватиме кілька діб

Остання магнітна буря в лютому 2023 року добігає кінця, проте з новим місяцем космічна погода принесе Землі нові періоди геомагнітної активності. Втім, до першої з них залишається ще досить багато часу.

Як пише УНІАН, перша у березні магнітна буря нагряне 19 числа. Вона буде тривалою з 19 по 21 березня і потужною - середньої сили. Такі хвилювання геомагнітного поля Землі зможуть відчути не лише метеозалежні люди.

Що таке магнітна буря

Магнітними бурями називають обурення геомагнітного поля нашої Землі. Їх тривалість може змінюватись від кількох годин і до кількох діб. Утворюються вони, коли з околицями нашої планети стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

Хто може відчути дію магнітної бурі

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

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