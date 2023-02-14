Остання магнітна буря у лютому: коли "вдарить" і з якою потужністю

Метеочутливим людям варто бути уважними цього дня

Не встигла затихнути магнітна буря на День закоханих, як Сонце підготувало черговий сюрприз для Землі. На нашу планету насувається доба підвищеної геомагнітної активності, яка розпочнеться вже 15 лютого.

Як пише "1+1", дана магнітна буря має бути останньою цього місяця. Стихія цього разу не сильно розіграється і її активність буде слабкою, а значить більшість людей може не відчути впливу геомагнітних коливань. Втім, метеочутливим людям і людям з хронічними захворюваннями все ж таки варто бути уважними до свого здоров’я.

Що називають магнітними бурями

Магнітними бурями є збурення геомагнітного поля нашої планети. Вони можуть тривати як кілька годин, так і кілька діб. Їхнє утворення відбувається, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють з магнітосферою.

Як це явище може впливати на людину

Під час активності магнітних бур, деякі метеозалежні та вагітні люди можуть відчувати головний біль, біль у ділянці серця, суглобів та спини. Крім того, обережним у ці дні необхідно бути і громадянам із хронічними захворюваннями та ослабленим імунітетом.

Нагадаємо, раніше ми писали про розклад магнітних бур на березень 2023 року.

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