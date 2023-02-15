Після перемоги України там буде "гаряче": астролог розповів, як поділять між собою росію інші держави

Все почнеться вже наприкінці цього року

Повномасштабна війна, розв’язана в Україні росією, триває вже майже рік. За цей час багато експертів-езотериків ділилися своїми прогнозами щодо того, коли завершаться запеклі бої та якою буде Україна після цієї війни.

Немало астрологів і тарологів зосереджують свою увагу і на тому, що буде з росією після її поразки. Своїм прогнозом щодо того, що очікує на країну-агресорку поділився і засновник Ведичної Академії Шрінатджі, ведичний астролог Алакх Ніранжан. За його словами, цілісність рф зможе зберегти лише на папері. Насправді ж державу-терористку поділять між собою інші країни, говорить астроексперт в інтерв’ю на youtube-каналі "Шрінатджі Ведична Академія".

Ніранжан переконаний, що Сибір відійде Китаю — як дар за допомогу голодуючим територіям росії, не стане й інших територій: "російська федерація зменшиться досить серйозно. Піде Кенігсберг (Калінінград), піде Кавказ, зокрема звільниться Абхазія. Звільниться Придністров'я, піде Далекий Схід", — каже астролог. На центральну частину країни чекає приблизно така ж доля. І все це почнеться вже наприкінці 2023-го.

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