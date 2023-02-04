Коли буде перемога: відомі астрологи назвали терміни завершення війни в Україні

Чого очікувати найближчим часом, розповідають Влад Росс, Ірина Звягіна та Анна Вергелес

Незабаром мине рік, як в Україні почалася повномасштабна війна. За цей час українці чули чимало прогнозів щодо термінів її завершення, в тому числі й від різних тарологів, астрологів, мольфарів та екстрасенсів. Наприклад, один із останніх прогнозів відомого українського екстрасенса Людмили Хомутовської передбачає, що розв'язка війни уже близько.

А що думають з цього приводу інші експерти-езотерики? Своїми прогнозами щодо термінів закінчення війни в Україні поділилися ще троє популярних астрологів. Про це повідомляє УНІАН.

Влад Росс

Астролог запевняє, що повномасштабна війна може припинитися вже у лютому 2023-го. За його словами, путін уже розуміє, що програє, і кожна нова поставка озброєння Україні наближає день нашої Перемоги.

Втім, немалі шанси й того, що божевільний вождь знову накаже наступати на Київ, намагаючись взяти столицю "за 3 дні". Такий сценарій також можливий у лютому, каже Влад Росс.

Ірина Звягіна

Таролог переконана, що лютий буде для нас напруженим. Цього місяця українські військові оборонятимуть свої позиції і будуть намагатися просуватися, однак ворог тиснутиме з більшою силою.

"Я вже писала, що на Україну чекає важкий період до квітня, поки Нептун вийде з опозиції до Марса, Сатурн піде глибше в Риби з опозиції до Сонця, Юпітер і Марс вже не будуть "надихати" Марс і сонце в гороскопі росії", — зауважує Звягіна. І додає, що після квітня 2023 року ситуація почне покращуватися.

Анна Вергелес

Астролог каже, що сприятлива атмосфера для перемоги України складеться у період з квітня по червень 2023-го. За її словами, саме в цей період у нас буде гарний астрологічний аспект, а на росію навпаки — чекають складні часи.

"Щодо завершення війни я б виділила три точки: найімовірніше, почнеться мирний процес навесні, навіть ближче до літа — кінець квітня, травня і перша половина червня", — повідомила Вергелес.

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