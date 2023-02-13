Домовитися не вийде: почало збуватися пророцтво карпатського мольфара Нечая на 2023 рік

Свого часу люди не дуже повірили сказаному ним

Незабаром мине рік, як в Україні триває повномасштабна війна. За цей час багато астрологів, тарологів та іншого роду експертів-езотериків давали свої прогнози щодо того, коли вона закінчиться. Одним із останніх прогнозом щодо термінів завершення війни в Україні ділився ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович.

Однак, ще задовго до військового вторгнення росії у 2022 році, про нинішні події говорив відомий карпатський мольфар Нечай. Що він передрікав, зокрема і на 2023 рік, розповідає ped-pressa.kiev.ua.

Пророцтва мольфара Нечая щодо війни в Україні

Більш як 12 років тому мольфар сказав, що буде війна, але все пройде так, як заплановано. За його словами, з путіним намагатимуться домовитися, але це дуже лукава людина, яка постійно вдає, що нічого не розуміє. Втім, і на нього знайдеться своя сила. При цьому, як говорив Нечай, якщо кривавий кремлівський диктатор не поступиться, то буде велика біда. Про що конкретно йдеться — невідомо, цього карпатський мольфар уточнювати не став. Є імовірність, що "приберуть" главу кремля вже у 2023-му.

"Страшне пророцтво" мольфара Нечая долю України

Ще в 2009 році відун говорив, що Україну чекає розкол. Звісно, багатьох ці слова налякали. Однак Нечай заспокоїв, додавши, що це буде тимчасове явище і вже незабаром країна відновиться. Причому це буде абсолютно нова держава, з якої почнеться відродження іншого світу [є імовірність, що під "розколом" мається на увазі утворення псевдореспублік Л/ДНР та окупація Криму, а також тимчасове захоплення рф інших регіонів України — ред.]

Після того, як усе закінчиться, українці ще довго згадуватимуть цей важкий час, переказуючи один одному. І вже ніколи стосунки з росіянами не будуть такими, як раніше, казав мольфар.

Щодо конкретної дати звершення війни в Україні, то її провидець не називав. Інші експерти-езотерики, нагадаємо, переважно говорять саме про 2023 рік.

Хто такий карпатський мольфар Нечай?

Його звали Нечай Михайло Михайлович. Цей чоловік народився на Івано-Франківщині ще у 1930 році — у звичайній робітничій сім'ї. Сам він казав, що відчув цілющі сили у 8 років — тоді, мовляв, вже вмів зупиняти кров.

Справжню популярність ця людина здобула у 1989-му, коли до нього надійшло офіційне запрошення від влади міста забезпечувати гарну погоду під час проведення фестивалю "Червона рута". Хай там як, а погода тоді дійсно була кепська і, як кажуть люди, він буквально руками розігнав хмари.

Помер Нечай 14 липня 2011 року, причому досить трагічно. Він передбачив власну смерть і знав, що його прийдуть вбивати, проте все одно впустив свого вбивцю у дім.

Раніше ми розповідали, що популярний західний екстрасенс передбачив, коли і через що розпочнеться Третя світова війна. У цій великій війні, каже, росія та Китай будуть на одному боці.