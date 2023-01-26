Якою буде Україна після перемоги у війні: астролог приголомшила прогнозом

На що очікувати після завершення війни з рф

Відомий таролог Яна Тимощук, яка раніше розповідала, що допоможе Україні швидше виграти війну, тепер приголомшила прогнозом на поствоєнне майбутнє України. Експерт-езотерик розповідає, до чого готуватися українцям і що буде після нашої перемоги над росією.

Своє бачення майбутнього України астролог висловила в інтерв'ю УНІАН. За її словами, спершу буде досить важко, проте нам допомагатимуть інші країни і це помітно покращить ситуацію. В якийсь момент буде технологічний прорив, причому такий, що ми навіть можемо виявитись до нього не готовими, каже езотерик.

"У якийсь поствоєнний час нам буде досить важко. Це питання економіки. Так, Україна відбудовуватиметься. Мені показує, що вже є країни, які беруться за цю справу і навіть якось розподіляють міста, території. Багато буде "розумних" міст в плані комунікації. Буде те, чого раніше не було. Ми навіть в технологічному плані не будемо до цього готові", — говорить Тимощук.

Таролог наголошує, що з часом усе налагодиться і "Україна заживе добре". Втім, на це потрібен якийсь час і розуміння людей.

Нагадаємо, що днями карпатський мольфар розказав, коли помре путін, а Україна переможе у війні. Згідно з прогнозом Василя Юращука, на важливу дату слід очікувати вже у березні 2023-го.