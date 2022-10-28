Ці сім подарунків щастя не принесуть: що не можна дарувати жінкам

Є сім прикмет про небажані презенти для представниць прекрасної статі

Існує багато прикмет про подарунки, які небажано робити близьким та друзям. Наприклад, езотерики не рекомендують вручати у якості презента рушник, попереджаючи про негативні наслідки. Є й інші предмети, які замість радості та сюрпризу можуть залучити біди і проблеми.

У певну низку езотерики ставлять подарунки для жінок. Є як мінімум сім прикмет про те, що не можна дарувати жінці не день народження, річницю чи іншу дату. Якщо ви хочете порадувати дружину, маму, сестру, подругу або просто колегу, краще відмовитися від ідей у вигляді наступних презентів.

Що не можна дарувати жінці:

Перли. Незвичайна прикмета зародилася ще за часів Стародавньої Греції, там перлини символізували сльози морських німфів. Тож подарувати перли, так само як сльози і страждання.

Незвичайна прикмета зародилася ще за часів Стародавньої Греції, там перлини символізували сльози морських німфів. Тож подарувати перли, так само як сльози і страждання. Засоби особистої гігієни (наприклад, мило ручної роботи, гель для душу або піна для ванни). Прикмети свідчать, що подібні предмети як подарунок можуть притягувати сварки і навіть погіршення самопочуття.

(наприклад, мило ручної роботи, гель для душу або піна для ванни). Прикмети свідчать, що подібні предмети як подарунок можуть притягувати сварки і навіть погіршення самопочуття. Носовичок. Езотерики вважають, що такий презент принесе сльози, горе та неприємності. Краще придбайте для жінок велику хустку, вона подарує радість і приємні емоції.

Езотерики вважають, що такий презент принесе сльози, горе та неприємності. Краще придбайте для жінок велику хустку, вона подарує радість і приємні емоції. Гребінець. Саме цей предмет нерідко ставав атрибутом магічних ритуалів, зокрема, наведення порчі. А колись гребінці дарували ворогам, щоб посварити їх із близькими та друзями.

Саме цей предмет нерідко ставав атрибутом магічних ритуалів, зокрема, наведення порчі. А колись гребінці дарували ворогам, щоб посварити їх із близькими та друзями. Годинник. Прикмету про те, що не можна дарувати годинник, багато хто знає. Вважається, що такий подарунок – до розлуки. А ще є думка, що годинник "забирає роки життя".

Прикмету про те, що не можна дарувати годинник, багато хто знає. Вважається, що такий подарунок – до розлуки. А ще є думка, що годинник "забирає роки життя". Люстерко. Одна з прикмет каже, що подароване дзеркало молодій дівчині забирає її красу. Це стосується випадків, коли подарунок вручає старша жінка.

Одна з прикмет каже, що подароване дзеркало молодій дівчині забирає її красу. Це стосується випадків, коли подарунок вручає старша жінка. Домашні капці. Езотерики кажуть, що цей предмет, особливо якщо виріб білого кольору, не обіцяє нічого хорошого.

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