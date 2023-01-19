Екстрасенс розповіла, чи закінчиться війна в Україні у 2023 році

Прогноз щодо того, коли в Україні припиняться активні бойові дії

Відомий український екстрасенс Людмила Хомутовська, яка раніше назвала дату смерті путіна, розповіла, коли закінчиться війна в Україні. Зокрема, чи дійсно варто очікувати на це у 2023 році.

Таролог зробила розкладку карт і поділилася своїм знанням з УНІАН. За словами експерта, розв'язка війни уже близько — активні бойові дії можуть припинитися вже цього року.

"Україна в будь-якому випадку переможе в цьому році. Однак до її закінчення точний термін не ясний. Чому… Тому що розгортатися події будуть непередбачувано — з періодичними відступами, потім проривами, але, я думаю, що в цьому році ми все ж це зробимо (переможемо у війні з росією — ред.)", — говорить Хомутовська.

Крім того, екстрасенс каже, що для росії випала карта "Правосуддя". А це значить, що агресору вже незабаром доведеться відповідати за свої злочини. Там навіть можуть початися протести, але не такі масові, як усі собі уявляють, наголошує таролог.

Раніше астролог Олексій Кириченко розповідав, чи буде наступ з Білорусі й коли завершиться активна фаза війни. Його прогноз передбачає два сценарії: оптимістичний та песимістичний. Однак, який би з них не спрацював, перемога у будь-якому разі буде за Україною, наголошує експерт.