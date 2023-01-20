"Так само було на початку вторгнення": астролог передбачає новий наступ росії

Мирному населенню варто приготуватися до ймовірного погіршення

Найближчим часом існує ризик, що росія почне новий наступ на Україну. Про це повідомляє астролог Ірина Звягіна. За її словами, невдовзі планети стануть у таке ж положення, як були на початку повномасштабного вторгнення у 2022-му.

Лютий і березень для українців будуть найважчими місяцями, а виграє війну Україна, якщо з квітня перехопить ініціативу. Таким прогнозом астроексперт ділиться на своїй сторінці у facebook.

"Усі планети з 23 січня будуть у директних фазах (прямому русі). Точно так було на початок вторгнення 24 лютого 2022 року. Це означає прорив у ситуаціях, які гальмувалися зовнішніми обставинами та нестачею коштів в осінньо-зимові місяці. 19 січня стає директним Меркурій. І це збігається з початком річного циклу Сонця з Плутоном. Якщо накласти поточні транзити на карту росії, то очевидно, що найближчим часом з того боку почнеться наступ. Практично всі планети карти росії активізовані", — пише Ірина Звягіна.

Також астролог наголошує на необхідності підготуватися до імовірного погіршення ситуації мирному населенню. Краще тримати напоготові тривожну валізку та необхідні ліки, а ще — не відкладати лікувальні заходи, поки є можливість.

Раніше екстрасенс Людмила Хомутовська розповідала, чи закінчиться війна в Україні у 2023 році. Також вона зробила розкладку карт Таро на долю росії і дізналася, що цьогоріч чекає на країну-агресорку.