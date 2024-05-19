Вдруге за день: росіяни вдарили по Харківщині з РСЗВ, багато жертв серед цивільних (фото)

Усі загиблі були літніми мирними жителями

Росіяни продовжують тероризувати Харківщину. Майже одночасно з кривавим обстрілом передмістя Харкова окупанти завдали аналогічного удару по Куп’янському району.

Про це повідомляє місцева влада. За їхніми даними, вранці 19 травня російські терористи завдали удару по селах Новоосинове та Ківшарівка, що у Куп’янському районі. На жаль, як і у випадку з Черкаською Лозовою, є багато загиблих. Вже відомо про 5 убитих мирних жителів. Ще 9 людей отримали поранення.

"Загинули чоловіки 64, 65 та 58 років, а також дві жінки 56 і 72 років. Поранені п’ять чоловіків та чотири жінки. Їм надається медична допомога", — уточнив глава ОВА Синегубов.

За даними влади, окупанти обстріляли село з РСЗВ "Ураган".

У мережі публікують страшні кадри з місця подій.

При цьому РФ і далі продовжує чинити свої воєнні злочини. Годину тому о 15:00 окупанти скинули авіабомби на Харків. Вони впали в землю біля футбольного поля у Шевченківському районі міста. Повідомлень про поранених поки що не надходило, однак одна жінка внаслідок удару отримала гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський відреагував на жорстокий обстріл Харківщини.